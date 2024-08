El veterinario Jacob Hawthorne, fundador de la organización Thank Your Vet, ha explicado en The Dodo cómo funciona la memoria de los felinos caseros: "Algunos gatos no correrán hacia ti instantáneamente cuando llegues a casa, pero eso no significa que no te extrañen o no te recuerden". Aunque todo depende de la personalidad y la amabilidad del gato, la mayoría extrañan a sus dueños cuando se van, y se sabe que recuerdan a sus dueños debido a lo fuerte que es su memoria.