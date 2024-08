Del derecho o del revés: cómo meter la ropa en la lavadora

La lavadora es uno de los electrodomésticos esenciales de cualquier hogar para mantener siempre limpia la ropa, las toallas o las sábanas. Sin embargo, no siempre se utiliza de la forma más óptima, usando los mismos programas de lavado cuando hay múltiples, cada uno con una función concreta. Pero también hay que saber cómo usarla en el sentido de qué prendas meter en su interior y de qué manera para que su lavado sea preciso y no se estropee la ropa. Aquí entra una duda: ¿es mejor lavar las prendas tal cuál o darles la vuelta?

Al lavar las prendas tal cual la fricción con las demás y las vueltas en el tambor van causando un desgaste más evidente sobre el material, perdiendo el color o debilitando las fibras. No obstante, cuando se lava al revés, el desgaste no es tanto y la ropa se lava de igual manera, extendiendo su vida útil mucho más.

No solo eso, realmente hay muchas prendas que tienen adornos o botones que son delicados y que con el paso del tiempo y los lavados pueden verse especialmente afectados y desgastados, por lo que al lavar las prendas al revés se va a conseguir que están no se vean tan dañadas al no exponerse directamente a la fricción durante el lavado.