Mariola Orellana muestra las fotos inéditas de su boda con Antonio Carmona por su 31 aniversario

Más de tres décadas después de que el cantautor y la productora decidiesen pasar por el altar, esta última ha mostrado imágenes de aquel día que, sin embargo, no habían visto la luz hasta ahora. Con todas ellas, recopiladas a lo largo de un vídeo, ha repasado los distintos momentos de su boda, la cual no estuvo exenta de contratiempos a los que tuvieron que hacer frente. Y es que desde un primer momento, no fue fácil para ambos su relación, la cual no “veían con buenos ojos” los padres de Antonio, tal y como Orellana ha explicado en su publicación: “Ninguno quiso participar en la celebración”, ha afirmado.