Las tres señales del ciberacoso, la amenaza silenciosa de cada vuelta al cole

Según una encuesta realizada por Save the Children , 400 jóvenes en toda España, más de tres cuartas partes de los encuestados, han sufrido acoso online durante su infancia , comenzando, en muchos casos, entre los 8 y 9 años . Este fenómeno está estrechamente ligado al acceso prematuro a las tecnologías.

A esta preocupante realidad se suma un estudio de la Universidad Complutense de Madrid , que revela que al menos dos alumnos por clase sufren ciberacoso. En Secundaria, las chicas son más propensas a ser víctimas de acoso escolar que los chicos (5,8% frente a 4,8%), aunque en primaria las diferencias no son significativas.

El acceso a múltiples redes sociales y plataformas digitales hace que este tipo de acoso sea más difícil de detectar. Además, el miedo al estigma o a represalias provoca que muchos niños no hablen sobre lo que están viviendo, soportando en silencio un desgaste físico, mental y emocional que les afecta profundamente. La vuelta al cole no solo debe ser un tiempo para aprender, sino también para reflexionar sobre cómo proteger a los más jóvenes en un entorno cada vez más digitalizado. ¿Cómo puede actuarse? "Los padres y educadores deben mantener un control adecuado sobre el uso de las redes sociales por parte de los menores, no solo para protegerlos de los peligros del ciberacoso, sino también para fomentar un uso responsable y respetuoso en las plataformas digitales. Al mismo tiempo, es crucial educar a los niños en la importancia de hablar si sufren algún tipo de acoso, y fomentar la empatía y el respeto hacia los demás para evitar que se conviertan en agresores, promoviendo así un entorno online más seguro y saludable para todos", sostiene Luis Corrons, experto en Seguridad de Norton, compañía especializada en Ciberseguridad.