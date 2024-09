Todos los perros ladran, pero algunos no saben cuándo parar. El ladrido es una forma de expresión innata de los canes, por lo que es natural que ladren para comunicarse. Por lo general, el ladrido es la respuesta a un estímulo como un ruido o una persona acercándose. Otras veces no hay motivo aparente: simplemente ladran. No hay nada malo en que un perro ladre, lo malo es cuando se descontrola llegando a ser molesto para vecinos y propios dueños.