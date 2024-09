Emilio Aragón se sincera sobre su relación con sus cuatro nietos: "Estoy viviendo una abuelidad maravillosa"

De hecho, han sido las estrellas del cuento las que animaron a su escritor a darle forma y cumplir uno de sus sueños: “Estoy como un niño con zapatos nuevos. Me hace particular ilusión porque esto es un encargo, entre comillas, de mis nietos porque por las noches voy a contarles cuentos mientras cenan y la segunda, Aruquina, me dijo, ‘¿por qué no nos escribes un libro?’. Y tiró la semilla y no hizo falta más”