Angelina Jolie posa con sus hijos y desvela su papel en su última película: "Me vieron nerviosa"

En la sala de conciertos Alice Tully Hall del Lincoln Center, Jolie no ha dudado en posar junto a sus hijos Pax , de 20 años, Zahara , de 19, y Maddox , de 23. En el mismo lugar, y sobre estos, ha querido resaltar el gran apoyo que le han proporcionado durante el rodaje y que para ella ha "significado todo". "Mis hijos estaban conmigo en el set, ya que estaban en el departamento de dirección y fotografía. Así que fue increíble poder contar con ellos . Me vieron aprender a cantar, me vieron practicar, me vieron nerviosa...", ha confesado a Extra.

De hecho, se ha sincerado sobre la primera vez que tuvo que cantar, momento en el que empezó a llorar de lo "aterrorizada" que estaba: "Los que tenemos hijos sabemos que no solemos llorar delante de ellos o no expresamos ciertas cosas delante de ellos, así que por eso fue tan especial. Al principio estaban orgullosos de mí por esforzarme tanto. Me decían: 'Estamos orgullosos de ti, mamá. Sabemos lo duro que estás trabajando'. Y luego llegó un momento en el que me dijeron: ¿Sabes mamá? ¡Lo has conseguido!"", ha continuado explicando sobre el relevante instante que vivió junto a sus vástagos y que les unió "de una forma diferente".