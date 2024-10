Rosario Flores abre el álbum de fotos junto a su hija, Lola Orellana, por su 28 cumpleaños: "Mi luz"

En 1995, solo seis meses después del fallecimiento de Antonio Flores, su hermana Rosario anunciaba que estaba esperando su primera hija. En octubre del siguiente año llegaba al mundo Lola, fruto de una relación de dos años de la artista con Carlos Orellana. Ahora, se cumplen 28 años del señalado día en el que se producía el nacimiento de la primogénita de la benjamina de los Flores, razón por la que esta última no ha dudado en dedicarle unas emotivas palabras en su perfil público.

Tras los tristes acontecimientos, la de ‘No dudaría’ se quedaba embarazada de su primera hija, lo que para ella supuso un gran motivo de energía y superación: “Me quedé embarazada a los seis meses de que se fuese Antonio así que mi hija Lola me salvó, que también me la mandó mi madre”, se sinceró.