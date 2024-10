Cambiar las tablets por tableros: "Antes los que jugábamos al Catán éramos cuatro frikis"

Estos datos se extraen de un estudio realizado por DataReportal y nos indican el camino que recorre la humanidad en contraste con el que se transitaba hace sólo un par de décadas. Sin embargo, parece que el auge de las pantallas no afecta a todos por igual. De hecho, hay un grupo de irreductibles (cada vez más numeroso, por cierto), que prefieren entregar sus horas libres y de ocio a los juegos de mesa o de rol.

“La sociedad sigue demandando juegos. Cada vez más. La gente viene buscando alternativas a las pantallas, le han visto las orejas al lobo, se han dado cuenta de que existen graves problemas de déficit de atención y que las pantallas los agudizan”, nos explica el propio Pablo, que ha jugado a todos y cada uno de los juegos que tiene en la tienda -“si no veo ninguna virtud a un juego, no lo traigo”, asegura-.

Especial atención, obviamente, merecen los más pequeños, los que han crecido ya en un mundo en el que la tablet ha sustituido al tablero. “El problema es que los padres quieren quitar las pantallas a los niños, pero no saben qué hacer ellos cuando se las quitan . Ahora están empezando a buscar alternativas”. Y los juegos de mesa son una opción idónea.

Pablo y Claudia, que tienen más de 400 juegos en la casa que comparten, irónicamente se hicieron conocidos (o virales) gracias a su cuenta de Instagram en la que ya cuentan con más 330.000 seguidores . Ambos defienden que el juego siempre ha sido educativo, “pero no se vendía así”. Antes se veían estos juegos como mero entretenimiento, si bien hay ejemplos clarísimos que nos indican que una partida divertida aporta mucho más que el hecho de pasar un rato distraído. “El ejemplo es el Scrabble. Es puro aprendizaje”, afirman.

Pero no hace falta recurrir a un ejemplo tan claro como el del Scrabble. Los juegos de estrategia son otra clara muestra de lo que te puede aportar este tipo de entretenimiento. “Ahora la gente entiende que casi cualquier juego te ayuda a desarrollar habilidades. Un juego de estrategia te ayuda a resolver problemas que se pueden trasladar a la vida. Tratas de manejar una serie de elementos mejor que tus contrincantes para conseguir unos objetivos. La vida misma”, explica Pablo.

Uno, hasta que no entra en un local como el de ‘Aquí hay juegos’ no se hace una idea clara de la cantidad de juegos y la variedad de los mismos que existe en la actualidad. Los hay de todo tipo y condición. Desde grandes clásicos como el puzzle (“se venden de manera brutal tanto en verano como en invierno”) hasta creaciones de hace sólo unos meses que ya han recibido galardones internacionales.

Un factor definitivo para que un juego triunfe entre el público es… que sea bonito. Sí, la estética de la caja es clave . “La caja tiene que ser bonita sí o sí. Un juego feo no se vende. Hay juegos que son buenísimos pero no se venden por culpa de su caja. Hay un montón de estímulos en la tienda y los bonitos llaman más la atención. Hay juegos feos que sólo se venden cuando les dejas echar una partida antes”, argumentan.

Tras la estética y el peso, la experiencia es el gran factor decisivo para la compra de un juego u otro. “No se puede saber si un juego te va a gustar o no sólo viendo o leyendo la caja. Es mucho más fácil que te guste si te cuenta alguien cómo se juega, si vives la experiencia”, comenta Pablo, que también nota que se venden mucho más los que ellos presentan en su cuenta de Instagram.

“La gente escoge los juegos que anunciamos en la cuenta de Instagram porque les da confianza haber visto cómo se juega. Prefieren algo que han visto que comprar a ciegas. El cerebro prefiere cosas predecibles y conocidas”. No en vano, tienen comprobado que una semana después de presentar un juego en redes sus ventas se multiplican.

“La gente que busca juegos no los busca en la televisión, por eso ahí se anuncian editoriales dinosaurios , que también venden juguetes”, añade Claudia, que aporta una pincelada más: “Las que triunfan ahora se anuncian regalando juegos a youtubers para que jueguen, lo publiquen y lleguen al público que buscan”.

Y si de editoriales hablamos, podemos posicionar a España en un lugar privilegiado en el universo de los juegos. “España no es una potencia mundial, pero no estamos mal a nivel de producción de juegos. El número uno es Japón, al contrario de lo que podría pensar la gente. Japón no es sólo especialista en electrónica sino en juegos en general. España estaría en el top 10 y creciendo mucho en la última década. Hay autores e ilustradores que ya tienen fama a nivel mundial”, nos explican.