Es habitual escuchar que "el primer amor no se olvida". Habrá quien diga por lo bueno que fue y otros porque no ser lo esperado. Los psicólogos explican que es necesario vivir y gestionar uno mismo el amor y el desamor . "Lo aprendido sirve", como comprendió la madre de Joan, quien vivio junto a su hijo la intensidad de la primera experiencia amorosa.

Durante un tiempo se hablaban por videollamada y redes sociales , incluso la joven lo visitó un par de veces por unos días y se quedó en casa de los padres de Joan. Pero un día, tuvieron una conversación donde expusieron que no había opción de mudarse para vivir juntos y ella no estaba dispuesta a algo más serio a distancia .

Carmen intentó animar a su hijo instándole a salir con más chicas por si llegada su verdadero amor, pero su hijo le pidió que le dejase un tiempo: “Creo que no lo entendí de primeras y no me puse en su lugar. Pretendiendo que no sufriese, no atendí a sus sentimientos y le molestó”, confiesa.