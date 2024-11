Martina, hija de Luis Figo, sobre el peso de tener un apellido famoso: "Tengo nombre propio"

Ha sido al citado medio a quien Martina ha concedido una entrevista en la que se ha sincerado sobre cómo desarrolla su plano profesional y los blancos y negros de pertenecer a una familia reconocida. Sobre la etiqueta de ser ‘hija de’, ha insistido en que “nunca le ha pesado”: “Son mis padres, les quiero y admiro por todo lo que han conseguido. Pero también tengo nombre propio. Es como si vas a una cena y te presenta como “la novia de”… pues prefieres que no te llamen así. Pero nunca ha sido un problema real para mí. De hecho, si lo intento ver como algo positivo y bonito, que me relacionen con dos personas que valoro tanto: pues sí, ‘soy hija de’ y no pasa nada”, ha admitido.