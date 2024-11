Quien tiene hijos adolescentes sabe que muchas veces las buenas maneras no van con ellos. De ahí a las faltas de respeto , solo hay un paso. La mala noticia es que los adultos que deberían saber manejar la situación no logran hacerlo porque hay demasiadas emociones en el ambiente. Ante un adolescente reactivo , se dan sentimientos de rabia mezclada con incredulidad. ¿Cómo es posible que esa persona que nos habla llena de prepotencia y soltando unos cuantos tacos sea el niño que hasta hace nada nos comía a besos ?

Sin duda, lo más difícil es no reaccionar igual que él. Como explica en su cuenta de Instagram la profesora y escritora Diana Al Azem nunca debemos de ponernos a su altura: ni gritos ni palabras malsonantes. Cuando una situación está en un punto álgido de agresividad, añadir más agresividad solo consigue empeorar las cosas . Es algo que los adultos deben evitar a toda costa porque una mala palabra o un mal gesto no se quedan en la discusión, sino que puede crear un clima de malestar crónico.

La clave es describir lo ocurrido sin dejarnos 'secuestrar' por las emociones. Se trata de expresar de la manera más calmada y objetiva posible lo ocurrido. Veámoslo con un ejemplo concreto: "Esta mañana cuando te di los buenos días, no me respondiste y me cerraste la puerta de tu cuarto con un portazo". Esta manera de describir los hechos es diferente a "Esta mañana, cuando te di los buenos días, me pusiste mala cara y me diste con la puerta en las narices". Al incluir esas valoraciones subjetivas, volveríamos a abrir el conflicto de una manera agresiva.