En una entrevista en El Mundo el autor afirma que "El sistema educativo se basa en la supervisión, el control y la desconfianza hacia la capacidad del estudiante". Mientras unos padres agendan innumerables tutorías, se saben al dedillo el horario de sus hijos o les subrayan los apuntes (y les hacen esquemas), otros no les dejan ir a determinadas excursiones por miedo a que les pase algo. Las razones para este comportamiento son muchas y de diversa índole. La competitividad puede ser una de ellas. En un sistema educativo donde cada décima cuenta, los padres 'entrenan' a su hijos para una carrera en la que no hay tiempo ni nota que perder. Mientras les ayudamos con buena intención, "el mensaje que lanzamos es que no pueden hacer nada por sí mismos", asegura el escritor. En otros casos, aparte de la incertidumbre natural de muchos padres cuando los hijos están fuera de casa, puede haber motivos económicos enmascarados en la desconfianza. Pero no son las causas principales de esta sobreprotección.