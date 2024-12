Maestra de pueblo y las nuevas generaciones de alumnos: "La falta de atención es un desafío"

No hay fórmulas mágicas, y, para mí, el término 'vocación' a menudo idealiza al docente, como si enseñar fuera un sacrificio más que una profesión. Prefiero un docente profesional y comprometido, que valore su labor y se forme continuamente. Para que esto sea posible, es fundamental mejorar las condiciones laborales: reducir burocracia, fomentar el consenso en las políticas educativas y ofrecer recursos y apoyo.

Los docentes no solo transmitimos conocimientos; también ayudamos a los alumnos a ampliar su visión del mundo. Fomentamos valores como el respeto, la pluralidad, la empatía y la aceptación de diferentes opiniones, aspectos que en algunos entornos familiares pueden no abordarse. Enseñamos a convivir y a valorar la diversidad, claves para su desarrollo.

Es fundamental que la educación esté en el foco público, pero no solo para criticar medidas o señalar problemas, sino para darle el valor que realmente tiene. Muchas veces pasamos por alto que la educación no es solo enseñar materias, sino formar personas y construir el futuro. Hablar de ella de manera positiva, reconocer el esfuerzo de los docentes y dotar de recursos a las escuelas no debería ser algo extraordinario.