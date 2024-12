Cómo crear el hábito de lectura en hijos adolescentes

Es importante que los adolescentes lean “porque fomenta muchas cosas . Empezando por lo más básico, todas las competencias lingüísticas que tienen efecto en otras asignaturas. Es muy fácil equivocarse al resolver un problema de matemática porque no has entendido el enunciado. Pero, además, la lectura fomenta la interioridad, la empatía, la evasión bien entendida, la capacidad de alejarse de los problemas por un ratito para coger fuerzas…”, asegura Miguel Salas, experto en lectura adolescente.

Conseguir que un adolescente lea no es tarea fácil y no existe un solo método para conseguir que lo hagan, sino que se trata de una combinación de factores complicada pero no imposible para los padres. “Mientras son pequeñitos hay que leerles. Cuando van cumpliendo hábito lector, crear espacios y momentos en la familia donde se lea y no haya pantallas diferentes, que no esté cada uno con su móvil o su tableta. Y, por supuesto, hay que hablar con ellos de lo que uno está leyendo, de lo que están leyendo ellos; rodearles de libros; llevarlos a la librería; hacerles socios de la biblioteca, es decir, que la lectura sea un elemento presente en el día a día. Si los adultos llegamos a casa, agotados del trabajo, y nos ponemos a mirar el móvil o a ver una serie facilona que no nos exija ningún esfuerzo, lo normal es que los niños nos imiten y, entonces, la lectura desaparece de la casa”, asegura Salas.