Cada vez más gente está superando este rechazo y eso se debe, en gran medida, a que muchas estamos perdiendo el miedo a llamarnos madrastras. A pesar de que en las definiciones del diccionario se nos siguen atribuyendo intenciones malvadas para con los hijos de nuestra pareja, la realidad es que cada día es más fácil encontrarnos con familias que conviven con hijos no comunes. Todavía queda mucho estigma asociado al rol y mucho tabú alrededor de la madrastridad puesto que todavía se sostienen creencias anticuadas como que si hay una madre no puede haber una madrastra, cuando son roles que nada tienen que ver el uno con el otro.

La madrastridad es un rol revolucionario si lo piensas. Dicho lo cual, encontrar tu lugar en la familia y que no necesariamente tenga que ir asociado a los cuidados o la crianza de tus hijastros es también un gran reto porque todavía se cree que si no crías es que no estás realmente involucrada en la familia. Y hay que entender que habrá madrastras que sí sientan ese apego y quieran involucrarse al máximo y habrá otras que se sientan más cómodas en otro perfil, sin que eso les reste valor en la familia enlazada.

Que no se tenga en cuenta sus necesidades u opiniones. Esto es muy habitual porque bajo la premisa de 'la recién llegada' no se termina de considerar a la madrastra como una persona de pleno derecho dentro de la familia. Y nosotras mismas caemos en el error también de tragar carros y carretas pensando que de esta forma nos van a acoger mejor en la familia enlazada.

La realidad es que no porque nosotras terminamos quemadas y hemos mostrado una persona que no somos en realidad. Es muy fácil invalidar tu sentir o no encontrar la forma de compartir tus propios valores porque te sientes inadecuada y terminas cediendo espacios que luego cuesta mucho recuperar. Ahí hay una línea roja que toda madrastra debe marcar: no pueden estar todos por encima de tu bienestar. Es mucho más beneficioso para todos que seas tú misma y pongas tus propios límites que te cuiden. Y eso incluye saber hasta dónde quieres implicarte como madrastra.