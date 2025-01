Javier Urra, psicólogo, sobre los retos de educar bien a los adolescentes: "No transmitas desapego"

Eso no es una tendencia, es una forma de conducirse porque los adultos no imponen las normas y no se incluye la sanción como parte de la educación. Veamos que hay niños que se comportan de manera muy diferente en el hogar y en otros entornos. Cuestionar la figura de los padres o de los adultos significativos es algo inaceptable. Hay que enseñar a respetarse a uno mismo, a respetar a los demás y, obviamente, a los adultos, lo que se incrementa con las figuras de los tutores, los profesores, los miembros de las Fuerzas de Seguridad o de la Justicia. Pero ya digo debe de incorporarse esa forma de actuar desde la más corta edad. No dejemos pasar el tiempo. Acontece como con los incendios: muy fáciles de abordar cuando salta una chispa y muy complicado cuando ha prendido el bosque.