Es un momento temido por las dos partes, cuando el hijo sabe que no puede hacerse cargo de sus progenitores y cuando estos últimos saben que por diversas razones o dificultades sus hijos no pueden prestarle toda la atención que les gustaría. Es entonces cuando surge la opción de plantear que el mayor pase a una residencia, o un centro de día, donde sí puedan atenderlo adecuadamente. Pero si bien a veces es fácil el cambio, su planteamiento no siempre es tan sencillo. ¿Cómo se puede abordar el momento del cambio de casa a una residencia con un mayor?