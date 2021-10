Abuelo y nieto hablan de la bisexualidad de ambos en clave generacional: "En el franquismo no podías abrir el pico"

"Era en el 58 cuando los hombres ves que te empiezan a atraer", explica Félix, el abuelo de Aadri G, "pero claro, en aquella época no podías abrir el pico porque hay mucho homófobo, los padres no lo consentían... Antes eran los mariquitas o las tortilleras y ya está, era lo que había antes. Cuando salías a la calle no podías decir '¡ay, que me escurro!', sino '¡Me cago en la leche, qué tropezón me he dado!'. Tenía amigos que sí que me aceptaban como era, que nunca me abandonaban", cuenta. "Con la Democracia ya te quitas la horquilla y te sueltas el pelo, pero mi mejor etapa fue después de divorciarme. Ahí ya le quité las ruedas al carro y dije 'tira para donde quieras'". Puedes ver el vídeo completo haciendo clic en él al principio del artículo.