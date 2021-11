Gracias a su trabajo como directora en la Fundación Comunitaria del Condado de Decatur, Tami Wenning, de 57 años, se ha ofrecido como voluntaria para el proyecto. "He vivido aquí toda mi vida y estoy emocionada de compartir con la gente que quiere lo que tenemos. Somos el lugar perfecto para que alguien forme una familia, y no puedo no imaginarme mudarme y estar en un lugar donde no tienes esta red de personas en la que, en caso de apuro, tienes a alguien en quien confiar", comentó a ABC News.