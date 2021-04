El número de chicas que consume alcohol y se emborracha es superior al de los chicos , aunque ellos beben más cantidad de alcohol que las chicas. Cuando consumen alcohol, los chicos suelen desarrollar comportamientos agresivos. Pelear y vomitar antes de volver a casa es una dinámica habitual . Por último, la mitad de los adolescentes españoles no cree que consumir cuatro o cinco copas durante los fines de semana puede ocasionar problemas de salud.

El adolescente es más vulnerable a situaciones de estrés y de conflicto relacional porque no ha desarrollado todavía unas estrategias maduras y consolidadas de afrontamiento de estos problemas y el consumo de alcohol u otras sustancias puede resultar una vía de escape para anestesiar emociones, dejar de pensar en aquello que me preocupa y no sé resolver... Este es el mayor riesgo de cara a que ese consumo se convierta en abusivo y se cronifique en el tiempo.