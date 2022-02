Antonio Resines, pionero en su época: de los primeros famosos españoles en ser padre soltero

Entonces Antonio Resines pidió la custodia de su hijo y decidió criarlo él solo. Así se lo confesó a Bertín Osborne el actor durante una entrevista en 2020: "Me quedé con mi hijo desde los ocho años hasta que se fue de casa. No soy el mejor ni el peor padre, he estado mucho tiempo fuera. Nos hemos peleado, pero he sido un padre normal", dijo de manera escueta.