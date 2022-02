Aclara que, evidentemente, no está en riesgo cualquier menor. "Suelen ser jóvenes vulnerables, de entornos marginales, que no se sienten queridos y no encuentran un sentido a la vida o no tienen ilusión. A esto hay que añadir un nuevo factor, la desesperanza generalizada". Algunas de las frases que se leen estos días en las redes sociales contienen señales muy claras de estos patrones que describe Urra. "Hermano -escribe uno- te escribo esto con lágrimas en la cara, con los ojos rojos por estar pensándote toda la noche". Otros piden perdón por no protegerle, tal y como le juraron.