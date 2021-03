"Apenas coincidíamos -confirma José María- y cuando lo hacíamos nos costaba romper el hielo. Con 35 años, decidí volver a Barcelona y retomamos nuestra amistad. Aunque él se ríe cuando digo esto, siempre me sentí en deuda con él por haber frustrado su futuro como tenista por lo que decidí ayudarle económicamente a montar esa clínica con la que soñaba".

Ahora, con 55 años, su relación se encuentra en un momento sensacional. " Me conmueve porque percibo el paso del tiempo a través de él. Sus canas, sus arrugas… sospecho que también son las mías . Los dos seguimos siendo muy competitivos, pero juntos nuestros egos quedan a un lado. Después de separarse, él busca pareja en una aplicación y a mí me encanta echarle una mano", cuenta entre risas José María.

Francisco: "Un amigo te da mucho poder"

Habla de la amistad masculina desde su propia experiencia y también desde su pleno conocimiento del hombre como coach. "Yo había tenido muy buenas amistades con hombres, pero con la perspectiva veo que eran amistades muy superficiales. Cuando tenía un problema acudía mi amiga María. Con los amigos compartía fútbol, fiesta, salía a ligar… Con Alexander comencé a compartir aquellas cosas más íntimas que me hacían ser más vulnerable , mis sombras, las cosas más feas de mí que no le había contado a nadie".

Esa amistad le permitió descubrir cómo, culturalmente, se ha limitado la relación entre hombres marcando una distancia física que no confundiese su sexualidad. "Este mensaje ha calado tan hondo, que ni siquiera te permites mostrar cariño físicamente, porque pueden empezar a dudar, tú, él o los que están alrededor. Las mujeres, sin embargo, están habituadas a compartir emociones y también una intimidad no sexual. Van al baño juntas y se pueden ver desnudas. Con los hombres, debería ser también así. De niños nos juntamos y nos pegamos unos a otros. ¿Por qué entonces no permitirle al hombre una intimidad masculina en la que pueda mostrarse cariño y amor sin ningún interés erótico?".