Tu hijo ha estado toda la noche de fiesta y llega sin la mascarilla. Ha actuado sin juicio alguno o lo que es lo mismo: se ha comportado como un 'botarate'. Se lo dices y se queda a cuadros. ¿Por qué? No te entiende. Seguro que le suenan los 'guateques', 'los niquis' y hasta hacer 'footing'; aunque no ocurre lo mismo con otras palabras como 'cólico miserere' o 'estar peripuesta'. Son palabras que están 'demodé'. Pero tú tampoco sabes qué quiere decir cuando habla de su 'crush' o de que su moto es 'to flama'. Tranquilo, no habláis otro idioma, solo pertenecéis a generaciones diferentes. Con el fin de conseguir un acercamiento con tu prole, en el vídeo hemos recopilado algunos términos y expresiones uppers previas a los millenials. Porque, al final, es hablando como se entiende la gente, ¿verdad?. Dale al play.