1. Huir de la confrontación

No queremos crear un conflicto familiar , sino hacer que nuestro hijo comprenda la situación. Desde el primer momento, debemos comunicar en positivo . ¿Cómo? Haciéndole ver que no vamos a abroncar, sino a razonar ante una situación de gravedad. Para huir de la confrontación lo mejor es hacerles ver que ellos son fundamentales para cortar los contagios. De hecho, son parte de la solución .

2. Aceptar la realidad: jóvenes y fatiga pandémica

"Partimos de una afirmación en positivo . Aceptamos la situación y luego tratamos de modificarla acercándonos a la norma", afirma Guillermo Fouce. Para lograr este objetivo, hay que ser conscientes de que los jóvenes son los más afectados por la fatiga pandémica y que su momento vital es el de desafiar las convenciones. En esta situación es muy útil hablar en primera persona: "yo también he sido joven, yo también entiendo lo mal que lo has pasado en estos meses , yo también querría que esto fuera distinto pueden ser conceptos de gran ayuda".

3. Fomentar la empatía

Para este psicólogo, el reto más difícil . "La adolescencia y juventud son las etapas en las que nos creemos más fuertes desde el punto de vista físico. Nos creemos inmunes . Esto nos lleva también a una actitud egocéntrica en la que nos creemos los más importantes". En este contexto, ¿cómo fomentar la empatía? "Activando sus mecanismos a través de historias de vida, no de cifras . Sabemos que a estas alturas de pandemia las cifras de víctimas no funcionan", explica este experto.

4. Personalizar en casos

Si las cifras ya no impresionan, ¿cómo podemos convencer? "Poniendo nombre y apellidos, carne y emoción a nuestros argumentos. Tenemos que tirar de ejemplos, contar las historias de casos cercanos de personas que puedan conocer", explica Guillermo Fouce. La clave es personalizar la pandemia y hacer ver que no es algo abstracto (si se ha tenido la suerte de no verse afectado) sino una pésima realidad.