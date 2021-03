A veces intentas llegar a todo, pero el día solo tiene 24 horas. El trabajo, los niños, la casa… y los padres. Aunque queremos lo mejor para ellos, seguramente tus padres ya tienen cierto grado de dependencia y necesitan una atención que tú no les puedes aportar por completo. Por eso, existen distintas alternativas que te liberan a ti de una tarea más y les proporciona a ellos la atención y los cuidados que necesitan. Cada caso es único, y cada uno requiere de una forma distinta de cuidados , la que mejor se adapte con la persona.

Los centros de día

Lo normal es que estos centros tengan un horario bastante amplio, desde primera hora de la mañana hasta por la tarde para que te puedas adaptar de la mejor forma con tus otras obligaciones. Estos centros prestan atención integral, con servicios de rehabilitación y promueven la convivencia entre los mayores . Además, por lo general cuentan con menús adaptados para cada persona, dependiendo de las necesidades o intolerancias que tengan, y servicios de transporte hasta el centro por si no puedes llevarlos o irlos a buscar.

Vivir en casa: varias maneras de hacerlo

Pero también hay mayores que viven en casa y no acuden a un centro de día. En general esto ocurre cuando alguno de los familiares no trabaja y puede hacerse cargo de ellos. Es una de las mejores opciones, así está cerca de su familia, pero no siempre es fácil.