El tiempo está empezando a cambiar. Seguimos con temperaturas suaves, pero ya se nota que empieza a refrescar, solo hay que mirar por la ventana donde las primeras lluvias de la temporada comienzan a caer en varias zonas de España. Aunque hay días en los que el sol todavía aprieta, por la mañana y por la noche se agradece una chaqueta y ya nos tapamos con la sábana para coger el sueño, tanto que a veces ya no es suficiente. Por eso mismo muchos ya están planteándose sacar el edredón para combatir ese fresco mañanero . Ahora bien, el nórdico ha estado unos meses guardado y, si queremos hacerlo bien, no es tan sencillo como sacarlo y a la cama , menos aún si tienes algún problema alérgico.

Sin embargo, estos meses encerrado le han pasado factura a nuestro edredón , por lo que lo mejor es lavarlo antes de echárnoslo por encima en la cama y deshacernos de los ácaros, polvo, microbios u olor que pueda haber cogido durante la temporada estival. No obstante, lavar un edredón no es tarea fácil y al introducirlo en la lavadora, secarlo y meterlo en la cama hay que cuidarlo.

Es posible que el edredón no quepa en tu lavadora, para lo que tendrás que llevarlo a una tintorería. En caso de que sí que te quepa en la lavadora mucho ojo, porque hay que cuidarlo debido a su contenido, generalmente de plumón o pluma, y revisar bien que no esté descosido para que no se escape el relleno. En cuestión al programa de lavado revisa su etiqueta informativa, de no tenerla ojo con no superar los 50 grados de temperatura, y utiliza un detergente para prendas delicadas.