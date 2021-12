Son las 7:30 de la mañana y no consigues sacar a tu hijo de la cama para que llegue a clase. Sale al recreo y no vuelve al cole. Falta a los exámenes y, cuando se presenta, suspende. No te extraña porque siempre está enganchado al móvil y nunca le ves abrir un libro. Situaciones como esta se vienen repitiendo a diario generación tras generación cuando hay un interés nulo por los estudios. La preocupación de los padres crece por momentos y es necesario buscar una solución. Desde Uppers hemos consultado con psicólogos y profesores sobre cómo motivar a mi hijo adolescente para que estudie.