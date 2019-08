Lo que debes saber si estás separado y viajas al extranjero con tus hijos

Pese a estar divorciados o separados, lo habitual es que los dos progenitores ostenten el ejercicio conjunto de la patria potestad, independientemente de con quién esté compartiendo su tiempo el menor. En ese caso, lo lógico es que la planificación de cualquier viaje al extranjero cuente con el acuerdo de ambos padres. Pero no basta con el simple acuerdo privado. ¿Qué pasos hay que seguir? En gran parte, depende de si nuestro tiene pasaporte o no.

Pasaporte, el documento más seguro

¿Por qué es importante este matiz? “ Hacerse el pasaporte requiere la presencia y la firma de los progenitores del menor. Ambos concurren en ese acto; por lo tanto, se asume que ambos padres, separados o no, están de acuerdo en que los hijos viajen fuera de España ”, explica María Oliva Gómez Olmedo, abogada de CEA Asesoramiento Jurídico y Legal.

Viajar con DNI, autorización obligatoria

Además, cada país y embajada, incluso en el entorno de la UE tiene criterios diferentes en cuanto a los viajes con menores de edad. “ Conviene consultar las condiciones de cada estado. No hay una legislación uniforme y podemos arriesgarnos a que el funcionario impida la entrada de nuestro hijo”, afirma la abogada de CEA.

Qué ocurre cuando no hay acuerdo entre los padres

En definitiva, a no ser que la patria potestad solo sea ejercida por uno de los padres, cualquier decisión importante, incluida la de salir al extranjero con tu hijo de vacaciones, siempre requerirá el consenso de ambos padres. ¿Qué hacer si la cosa se complica? “Si uno de los progenitores se opone al viaje de forma injustificada, puedes consultar con un abogado para que presente ante el Juzgado una carta formal pidiendo autorización judicial que suplante el consentimiento que no has obtenido. Es recomendable acompañar esta solicitud con los billetes de avión ida y vuelta”, explica Gómez Olmedo.