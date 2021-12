Segunda Navidad en pandemia . Cuando parecía que la vacuna había tranquilizado la situación sanitaria, la variante ómicron vuelve a poner en jaque la dinámica de estas fechas. Para muchas familias serán las fiestas del reencuentro ; otras, están pensando si van a congregarse como antes de 2020. Sin embargo, con muchos o con pocos, ya hay quien ha decidido que no va a cocinar en Navidad, o al menos que no va a pegarse el maratón entre pucheros de años anteriores.

Pedir comida a domicilio es una tendencia asentada desde hace años y son precisamente las mujeres, las que más cocinan en términos generales, las que más piden este tipo de comida: el 52%. "No me considero una persona detallista y pendiente de los menús de casa. La cocina no es mi principal preocupación doméstica, por eso precisamente pido comida a domicilio en momentos señalados o simplemente porque no hay nada preparado en casa", explica Mercedes, una funcionaria de 59 años.