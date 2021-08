Un ejemplo de esto último fueron sus palabras a su hijo Benjamin (Ben), en una de sus conversaciones tras la muerte de su madre. Travolta lo contaba en el programa de su amigo el también actor Kevin Hart, 'Hart to heart'. "Como mamá ha muerto, tengo miedo de que te pase a ti también" , le dijo el crío. A lo que Travolta le respondió: "Ben, siempre te gusta saber la verdad y yo te voy a contar la verdad sobre la vida. Nadie sabe cuándo se va a ir o cuándo se va a quedar".

Aunque el niño no había viviso en primera persona la muerte de su hermano Jett a causa de la enfermedad de Kawasaki -él nació un año después de que este falleciera-, Travolta prefirió no andarse con rodeos: "Yo puedo morir mañana. Tú puedes. Cualquiera puede. Así que veámoslo como que esto también es parte de la vida, ¿ves? No lo sabes exactamente. Solo haz el mayor esfuerzo para tratar de vivir todo lo que puedas", le dijo.