Martes, 25 de mayo: el avión y la llegada a Polonia

"Yo soy socio desde hace 20 años o más. He visto al Villarreal en segunda B, en segunda y en primera. Cuando el Villarreal llegó a las semifinales contra el Arsenal, cuando Riquelme falló el penalti, miré a Borja y empezó a llorar. Así que le dije: 'hijo, cuando el Villarreal llegue a una final, donde sea, iremos", recuerda Fred. Y así ha sido. "Para mí es muy importante, porque cumplo mi palabra con mi hijo" .

Pasan el día en la calle, disfrutando de las laxas medidas anticovid de Polonia -el uso de la mascarilla en la calle no es obligatorio, cuenta Borja-. Pasean por el centro de Gdansk, atestado de aficionados amarillos desde un día antes del encuentro. Bengalas, bufandas, cánticos de 'alé Villarreal' y una premisa clara: esta final no se puede escapar. "A lo mejor no se repite nunca, había que ir sí o sí", zanja Fred, visiblemente nervioso en las horas previas al partido.