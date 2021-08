Durante los últimos meses tener una mascota ha sido un salvavidas para muchas personas, especialmente para aquellas que viven solas y que tenían esa compañía durante el confinamiento o les permitía salir a pasear a la calle durante un rato para que su perro hiciese sus necesidades. Así, en este tiempo se ha puesto más que nunca en valor la compañía y la labor que inconscientemente hacen los perros en las familias, pero tener un can en casa no es ninguna broma. No solo hay que dedicar parte de nuestro tiempo a cuidarlos para que se mantengan sanos, también requieren de un desembolso económico mensual que, eso sí, se ha abaratado levemente.