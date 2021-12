Se acerca el invierno. Y no, no hablamos del lema de la casa Stark en la serie 'Juego de Tronos'. En solo unos días entraremos en la estación más fría del año, y eso que en las últimas semanas muchas zonas de España han pasado por grandes nevadas, nieblas, lluvias torrenciales y temperaturas gélidas. Si bien nosotros nos abrigamos o encendemos la calefacción para no llevar muchas capas en casa en muchos hogares hay perros que, al salir, puede que no soporten bien el frío. Por ello, hay que tener en cuenta según la raza o su tamaño cómo les va a afectar sacarlos a pasear a primera hora de la mañana, por ejemplo, cuando más frío suele haber.