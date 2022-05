Los que trabajamos y tenemos hijos, padres o familiares dependientes nos volvemos locos para cuadrar jornadas laborales con sus necesidades, horarios, citas médicas o terapias. Surgen dos problemas: a corto plazo o inmediato por un empeoramiento de su salud y a largo plazo debido a que nunca serán capaces de realizar las actividades diarias básicas por sí solos como comer, vestirse o lavarse los dientes. Desde Uppers hemos consultado con un abogado laboralista. Queremos saber cuántos días me corresponden por cuidado de familiar ante esa necesidad inmediata y cuáles son los requisitos de excedencia o reducción de jornada por el cuidado de un familiar para organizarnos a largo plazo.

Por una parte, la pandemia por la Covid-19 ha sacado a la luz la lucha diaria de los que se ocupan de un familiar totalmente dependiente. No es lo mismo pero, padres y madres han tenido que apartar sus obligaciones laborales para cuidar a sus hijos enfermos en casa por el coronavirus. En esta ocasión no había otra opción, porque no se debía extender el virus dejando a los niños con los abuelos o con amigos.