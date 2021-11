El periodista de Informativos Telecinco admite en su cuenta de Instagram que aun cuesta aceptar que sus padres "ya no están, ya no existen" . Desaparecieron hace tiempo, llevándose todas sus virtudes y sus defectos, cuestionando, de alguna manera, la propia existencia. "La orfandad provoca una rara y larga sensación de desamparo ", concluye David Cantero. Desamparo, quizás la única sensación común a todas las pérdidas.

En julio de 2014 moría Carmen Hortal, madre de Ana Rosa Quintana. Semanas antes, la periodista había abandonado temporalmente su programa de televisión para estar junto a su madre en sus últimos momentos. Siete años más tarde, la 'reina de las mañanas' también ha decidido apartarse por un tiempo de los platós para hacer frente a su cáncer de mama . No es la primera vez que la enfermedad surge en su camino, pero sí la que deberá afrontar sin la compañía de su madre. La comunicadora estaba muy unida a su progenitora y, tras su muerte, confesó que lo que más echaba de menos era "no poder seguir llamándola mamá".

Tocando fondo, decide que tiene que cambiar, pero para eso debía cumplir con el duelo; en este caso, literario. "Ver al mismo tiempo la disolución de mis dos familias me produjo una sensación enorme de desamparo. Y convoqué a los fantasmas de mi padre y de mi madre con ánimo casi terapéutico, para que me sirviera de bálsamo, como auxilio, para no sentir tanto dolor". El resultado está entre el Ordesa físico, el imponente valle pirenaico donde transcurre la ficción, y ese mundo de protección paterno-filial al que el escritor quiso volver en su novela.