La Ley dice que "podrán asumir la condición de cuidadores no profesionales de una persona en situación de dependencia, su cónyuge y sus parientes por consanguinidad , afinidad o adopción, hasta el tercer grado de parentesco, cuando convivan en el mismo domicilio de la persona dependiente, esté siendo atendido por ellos y lo hayan hecho durante el periodo previo de un año a la fecha de presentación de la solicitud. Se entienden como situaciones asimiladas a la relación familiar, las parejas de hecho, tutores y personas designadas, administrativa o judicialmente, con funciones de acogimiento". También se concede excepcionalmente a cuidadores no familiares en zonas rurales o despobladas donde no haya otro recurso.

En líneas generales la Ley establece que el familiar " debe convivir en el mismo domicilio " de la persona dependiente, aunque las normativas de las comunidades autónomas lo interpretan de distinta manera. Por ejemplo, en Madrid se exige que el cuidador esté empadronado en el domicilio del dependiente, pero en Castilla y León, por ejemplo, se pide que el cuidador viva a no más de 40 kilómetros, y en Andalucía a no más de 20 kilómetros. Si estás interesado en esta prestación, deberás consultar este detalle en los servicios sociales de tu Comunidad Autónoma.

Desde 2019 la Administración paga las cuotas de la Seguridad Social a los cuidadores no profesionales. Para ello se debe suscribir el convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia. Está pensado para seguir cotizando de cara a la jubilación si no trabajas o has agotado el subsidio de desempleo. Se cotiza por la base mínima y sigues de alta en la Seguridad Social.