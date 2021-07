Ya estamos plenamente inmersos en el verano y eso solo significa una cosa: para la mayoría de españoles dormir se ha convertido en una tarea que, lo que se dice sencilla, no es. Entre las temperaturas propias de la época y las olas de calor que vienen y van, conciliar el sueño estando por encima de los 20 grados es una especie de odisea que cada uno combate como puede. ¿Lo más recurrente? Ventilador frente a la cama, a funcionar y a dormir plácidamente tapados con la sábana. Pero, ¿y si el ventilador no fuese tan recomendable como pensamos?

Ya con el aire acondicionado hay cierta polémica que se ve calmada por eso de que al apagarse puede mantener fresca la habitación durante horas, por lo que no es necesario tenerlo encendido toda la noche, cosa que no ocurre con el ventilador. Sus ventajas son claras, pues nos ofrece el ambiente fresco que permite conciliar el sueño bien tapados y librarnos del calor nocturno tan molesto de la temporada estival, y en horario valle, así que no provocará un subidón en la factura.

Hasta ahí bien, ¿quién no va a querer un ventilador durante las noches veraniegas? Quizá aquellos que su ruido no les permita caer rendidos en la almohada. Pero su funcionamiento puede traer algunos problemas para ciertas personas. Darle al botón y que sus aspas empiecen a girar no es la mejor idea cuando en esa habitación duerme una persona alérgica o asmática. ¿Por qué? Al comenzar su movimiento en ese aire que nos llega también se mueve polvo o polen que, obviamente, no será lo mejor para estas personas.