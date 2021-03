La felicidad, ver a sus abuelos

Ganas de besar a los abuelos

Pero, ¿y si mañana nos despertásemos sin pandemia? El coronavirus sería historia, las mascarillas no serían necesarias y no tendríamos que ir a todos lados guardando la distancia de seguridad y echándonos gel hidroalcohólico cada dos por tres. Un sueño ideal cada vez más cerca pero del que no tenemos una fecha. Eso sí, los más pequeños tienen claro que harían en esa situación, pues uno de cada tres lo primero que haría es salir corriendo a achuchar y besar a sus abuelos , mientras que a uno de cada cinco le gustaría volver a reunir a toda su familia para estar todos juntos de nuevo.

A pesar de que en los últimos tiempos verse las caras no ha sido siempre fácil, muchos padres han intentado que abuelos y nietos no perdiesen el contacto. Por eso mismo, el 42% de los encuestados ha ido a ver a los abuelos con cierta periodicidad, aunque reconocen que siempre han intentado mantener las distancias y usar la mascarilla para no ponerlos en peligro. Mientras tanto, un 29% ha preferido quedar con ellos en exteriores, o bien en terrazas o bien para dar un paseo. Sin embargo, también un 29% ha decidido no ver a los abuelos y sustituir las visitas por llamadas y videollamadas continuas, por lo que la tecnología ha sido esencial para ellos.