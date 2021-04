Seas cocinitas o glotón, la cocina es uno de los lugares del hogar por el que más pasamos, más aún después del confinamiento o con la implantación del teletrabajo que nos ha llevado a pasar más tiempo en casa y, por tanto, darle más vida a nuestros electrodomésticos . Entre ellos el lavavajillas , que puede que antes no se le diese tanto uso, pero pasar más tiempo en casa hace que se haya vuelto un electrodoméstico de lo más funcional. Ahora bien, ¿lo usamos como deberíamos? ¿Qué fallos o errores son los más comunes?

¿A mano o a máquina?

Mejor un programa corto... o no

En general, se cree que los programas cortos de lavado son los más eficaces para sacar tu vajilla totalmente reluciente. En algunos casos sí, pero hay que tener en cuenta la cantidad de platos, vasos y otros utensilios, así como la suciedad para saber qué programa es el adecuado en cada momento para ahorrar, y no siempre los ciclos cortos son los mejores para acabar con la suciedad.

Cárgalo siempre de forma adecuada

También es cierto que llenar y llenar el lavavajillas tampoco es la mejor idea. Por supuesto que siempre es más óptimo ponerlo a funcionar estando bien lleno, pero no sobrecargado. Si algo no cabe es mejor no intentar hacer un tetris que pueda ser perjudicial para el electrodoméstico. En todo caso, lo ideal siempre es distribuir bien cada plato, cubierto o menaje en los lugares indicados o preparados para ello.