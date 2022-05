El fútbol mueve pasiones y de eso no hay dudas, pero también historias que, de otra manera, quizá, no se podrían conocer, como la de la abuela de Carmen. Esta joven de Granada puso hace solo unos días un mensaje en su cuenta de Twitter en el que pedía a la red social que hiciese su magia, y se explicaba. "Mi yaya cumple 99 años en un mes y es una forofa del Fútbol Club Barcelona. Nada le haría más ilusión que una felicitación de algún jugador del club. ¿Me ayudáis porfi?", escribía en Twitter la joven que, ni de lejos esperaba la repercusión que ha tenido: más de 11.000 retweets y 30.000 me gusta.