Se han acostumbrado a que les confundan. "Me saluda por la calle gente que no conozco. Y le devuelvo el saludo, por no andar dando explicaciones", comenta Veni. "Prefiero eso a sacarles del error; cuando lo he hecho, algunos pasan vergüenza". A veces ellos han fomentado el equívoco, aunque nunca con fines sentimentales: "Con las chicas no hemos dado el cambiazo", añade Veni (hoy ambos están divorciados). Pero sí que lo dieron cada vez que a Veni le tocaba renovarse el carné de conducir camiones. Sospechaba que, a causa de un ojo vago, no pasaría el psicotécnico. "Decidimos que yo lo pasara por él", confiesa Carlos. "Fuimos así tirando muchos años. Es la única trampa que hemos hecho. No había manera de descubrirlo: yo entregaba una foto mía y aprendí a imitar su firma".