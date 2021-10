Ni oyen ni quieren oír. Tampoco hablan y, lógicamente, no escuchan. Mutismo absoluto y, quizás, selectivo. Raúl, de 53 años, nos enseña agotado su listado de últimas llamadas sin respuesta a sus tres hijos, Raquel, Raúl y David. Tienen entre 15 y 19 años. Es sábado y solo quiere saber con cuántos cuenta para cenar. "Trato de evitar el whatsapp por varios motivos. El primero, porque me gusta tener una conversación fluida con ellos, no una escueta afirmación o negación. Segundo, porque, si vienen, quiero saber si llegan solos o con amigos y a qué hora… ¿Acaso es mucho pedir? Tercero, porque mi presbicia avanza desbocada y cada día me resulta más incómodo acertar con las teclas. ¿Tan extraño es querer hablar con ellos?", insiste con gesto de desesperación y rindiéndose a la evidencia: lo del teléfono para conversar es agua pasada.