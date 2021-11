A George Clooney le costó llegar a la paternidad. Sus hijos, los mellizos Ella y Alexander nacieron en 2017, cuando el actor tenía 56 años, a sí que inició iniciando esta etapa en plena madurez. Si hay una cosa que el actor siempre tuvo claro es que no esperaba, ni mucho menos, ser padre después de los 50 años, pero entonces se topó con Amal Alamuddin y le dio un vuelco a su vida. Ahora, en una entrevista concedida al podcast 'WTF with Marc Maron' ha hablado sobre ese cambio y cómo fue el momento en el que se decidió, por fin, a tener hijos.

"Esta extraordinaria mujer entró en mi vida y yo me enamoré locamente de ella. Desde el momento en el que la conocí supe que todo iba a ser diferente" , explicaba el que hasta hace unos años era el soltero de oro de Hollywood. La pareja se conoció en verano de 2013 en Italia cuando Amal acompañaba a un amigo del actor. A partir de ahí comenzó a fraguarse una relación entre ambos hasta que, al año siguiente, en 2014, se daban el sí quiero y se casaban. Tres años después llegaban al mundo sus dos retoños, Ella y Alexander.

"Ella me dijo: 'tenemos mucha suerte en la vida'. Y yo le contesté que sí: 'de habernos encontrado'" , señaló. Pero Amal fue un paso más allá y comentó que "la suerte debería compartirse con otras personas" , lo que hizo que Clooney reflexionase durante un momento.

"Solo tuve que decirle: 'si tú estás dentro…'; y ella me contestó inmediatamente que deberíamos intentarlo. Fue un momento muy emotivo para mí porque estaba convencido que ser padre no era mi destino y hasta entonces estaba cómodo con esa idea", contaba Clooney. Eso sí, lo que no se esperaban era que, en vez de venir un bebé fuesen a tener mellizos, y eso que había antecedentes en la familia de Amal.