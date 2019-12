Padres y abuelos, el mejor juguete no es caro, no es electrónico y no es un objeto

Abuelos recientes, padres quizá tardíos, sobrinos, niños que no son familia, pero por los que sentimos debilidad. Casi todos los uppers tienen un niño en su vida. Lo demás viene rodado: Navidad, Reyes Magos y regalos . Poco que añadir.

O tal vez sí. Tu primera idea para regalar es el super-juguete, ese que tiene forma de tablet y le va a enseñar un montón de cosas. Obviamente, no puedes regalarle nada menos tecnológico: desde bebé, el niño se maneja perfectamente entre ordenadores y móviles. En este momento, estás a punto de cometer un error. Pediatras, pedagogos como Francesco Tonucci y psicólogos aconsejan regalar los juguetes de toda la vida , los que proporcionan vínculos entre pequeños y mayores. O dicho de otra manera: el mejor juguete del mundo eres tú.

Juguetes para amar y conocer

Los juguetes tradicionales pueden dividirse en varias categorías: simbólicos (muñecas, coches o cocinitas, entre otros), adaptativos o manipulativos (puzles, o juegos de bloques), artísticos (plastilina, arcilla, pinturas…), conceptuales (juegos de cartas, pizarras…) y físicos (pelotas, coches grandes para conducir, triciclos o bicicletas). Cada uno de estos tipos van asociados a las etapas del desarrollo y la personalidad de cada niño. Es esencial tomarse el tiempo necesario para saber cuáles de ellos son los más indicados para cada uno porque si no hay placer en el juego tampoco se dan los beneficios asociados.

Los juguetes tradicionales están directamente relacionados con el desarrollo cognitivo, la facultad del lenguaje, la resolución de problemas y el incremento de la actividad física . Mediante el juego, los niños reproducen de manera lúdica conflictos o situaciones que requieren estrategias complejas y ‘ensayan’ sus mecanismos de respuesta. El juego también desempeña un papel especial en el aprendizaje , pero eso exige la interacción entre el adulto y el niño a través de la conversación o el discurso explicativo. Los expertos lo tienen claro: interacción entre humanos, no entre niños y máquinas .

Pantallas y violencia

Un estudio realizado por la revista ‘Pediatrics’, editada por la Academia Norteamericana de Pediatría, ha revelado que más del 96% de los menores de un año ha usado dispositivos móviles en perjuicio del juego (en el parque o en casa) y de la interacción con sus cuidadores . De hecho, si, por ejemplo, los pequeños están viendo contenidos educativos en un dispositivo electrónico, no hay ningún adulto que los vigile. Admitámoslo: padres, abuelos y cuidadores dejamos habitualmente que móviles o tablets hagan de canguros .

Padres y cuidadores: las reglas del juego

Y, ahora sí, conozcamos cuáles son, según un estudio de la ONG Zero to Three, los mejores juguetes según etapas del desarrollo.