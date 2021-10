Es algo complicado de identificar. A veces hablamos con ellos cuando no están preparados; otras, hemos esperado demasiado; les damos muy poca información o mucha… Es fundamental conocer cuál es nuestro estilo de crianza. Algunas dinámicas entre padres e hijos son proactivas, pero otras no lo son en este aspecto. Y no hay que culparse por ello. Puede ser que no haya una buena comunicación entre padres e hijos o que se sientan avergonzados ante ciertos temas. Eso no significa que no haya un vínculo de cariño. No hablar de ciertos temas no es una medida de amor.