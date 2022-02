"Los padres tienen que saber que la mayoría de los jóvenes toman alcohol para desinhibirse y poder erotizar o sexualizar con sus iguales , para disminuir las presiones de los estudios o para relativizar los problemas familiares. Lo hacen como una forma de evasión o para conectar con el otro , no como consecuencia de una adicción", explica la psicóloga Lara Ferreiro, quien anima a que padres e hijos hablen de lo que significa beber alcohol y qué es el consumo responsable a partir de los 16 años, aunque sabemos que el inicio puede ser anterior, en torno a los 13 o 14".

Hay señales que muestran que puede haber un consumo de alcohol. "Si por la mañana le cuesta levantarse, si tiene ataques de ira , aparte del malestar físico fruto de la resaca. También es muy importante el contacto físico , olerle. En terapia me cuentan algunas madres que siempre piden que sus hijos les den un beso por las noches cuando vuelven a casa. Es un truco útil. Así se detecta si ha habido alcohol", señala la psicóloga.

Pero no siempre es posible la labor de prevención ni mantener terapias tan exitosas. ¿Qué hacer entonces? "Debemos evitar esa situación de tu hijo llegando tarde apestando a alcohol y tú, la madre, como una loca en duermevela empezar a lanzar argumentos en contra del alcohol", advierte Ferreiro. Para quien tiene hijos adolescentes esta escena les será familiar, ¿pero cuál sería entonces la manera de abordarlo? "Hay que encontrar el momento . Tenemos que aprovechar situaciones del día a día , irse de paseo o a tomar algo y ahí tener la conversación . También se puede aprovechar alguna noticia que se haya publicado para comentar el tema", afirma esta experta.

En esa conversación hay que recordar que el consumo de alcohol solo puede comenzar a partir de los 18 años, que hay personas que no toleran bien el alcohol, que es incompatible con conducir y que puede dar lugar a accidentes mortales. "Es importante poner ejemplos para que el adolescente pueda identificarse ", explica Ferreiro. "Si los ejemplos son cercanos , por ejemplo, de amigos, son incluso mejores", asegura la psicóloga.

Cuando hablamos de nuestros hijos de un tema incómodo , debemos asumir que la conversación fluirá en las dos direcciones. No debe ser la típica 'charla' que vaya en una única dirección de padres a hijos. "Hay que crear un espacio de confianza donde nuestros hijos puedan contarnos sus cosas y hacernos preguntas con total sinceridad ", argumenta Ferreiro.

El ejemplo , lo que los jóvenes vean en casa, también es importante. "Los niños aprenden de manera vicaria , por imitación. Con nuestro ejemplo vamos enseñándoles a nuestros hijos cómo es una relación responsable con el alcohol. También debemos ser un modelo de gestión emocional y no mostrar que tomamos alcohol para escapar de nuestros problemas", señala la experta antes de concluir: "si los padres beben mucho, es probable que los niños acaben bebiendo mucho ". En este sentido, ayuda mucho promover espacios y actividades saludables : deporte, paseos, pequeñas excursiones, proyectos que impliquen a toda la familia...

En la conversación con nuestros hijos hay que establecer muy claros cuáles son los límites y qué expectativas tenemos. "La primera es que, por supuesto, solo se puede empezar a beber alcohol a partir de los 18 años", explica la psicóloga. Si ya sabemos que el consumo existe, "hay que darle al adolescente herramientas para que pueda decir que no . También es deseable saber de qué nivel partimos , habría que preguntarle qué tipo de alcohol bebe y cuánto", señala Ferreiro.

Si no somos empáticos con nuestro hijo desde que sabemos que está bebiendo, podemos bloquear la comunicación con él. "Cuando no mostramos empatía hacia lo que nos cuenta o está viviendo, si no mantenemos la cabeza fría, seguramente va a dejar de contarnos qué le está pasando", explica la terapeuta. Ocultar lo que hace, las amistades que tiene o el tipo de actividades que hace puede ser la antesala de problemas importantes. En este punto, es importante mantener una comunicación abierta y "sin juzgar, libre de recriminaciones, porque te tienes que ganar a tu hijo", sostiene Ferreiro.