Sí. Los mayores resultan molestos : reciben pensiones , son una fuente de gasto. En las empresas familiares pueden ser un obstáculo … Algunos hijos, incluso, se avergüenzan de sus padres y no les dan el espacio que les corresponde por distintas razones: piensan que son incultos, que no están a su nivel o incluso, rechazan su compañía por todo tipo de razones, por ejemplo, que les faltan hábitos de higiene .

Recuerdo uno en que el matrimonio quiso poner calefacción en su casa. Los hijos se negaron para que no gastaran un dinero que consideraban suyo y quisieron llegar a inhabilitarles. En otras ocasiones, si los hijos no obtienen lo que desean, reaccionan a través de conflictos tangentes, como es la retirada de la relación con los nietos. He conocido a padres que no dejaban que los nietos vieran a sus abuelos alegando que tenían alergia a los gatos que estaban en la casa, lo cual no era cierto.