‘Hornear contra la pobreza’: la campaña para que los mayores mejoren sus ingresos y escapen de la soledad

Menos soledad, más ingresos

Otras razones para apuntarse

Ganar dinero extra desde casa es una razón poderosa, pero los principales beneficios tienen que ver las emociones. Cada curso servirá para que los maestros reposteros establezcan vínculos con sus alumnos y puedan minimizar su aislamiento social. Además, los profesores senior aprenderán nuevos recursos para acceder o mejorar sus competencias digitales. Los organizadores de la campaña se comprometen a enseñar a los participantes cómo usar un Smartphone, una tablet y a beneficiarse de todo el potencial online . El resultado es que los mayores están conectados virtualmente , seguros, pero no solos ante la pandemia.

¿Cómo se imparten los cursos? ¿Cuánto cuestan?

Alternativa a la crisis creada por la pandemia

En el vídeo de presentación, Karin, de 63 años y una de los profesores de los cursos, comparte su experiencia: "Me encanta poder transmitir los cursos de repostería en directo desde mi propia cocina. El mundo entra en mi propia casa, puedo hablar con los jóvenes e incluso ganar algo de dinero extra. Y luego todos muestran con orgullo sus pasteles, lo que me motiva aún más a seguir con esto. Esta campaña involucrará a muchas personas de todo el mundo. Me hace mucha ilusión poder participar y realmente espero que la pobreza y el aislamiento de las personas mayores reciban mucha más atención, sobre todo en la época de pandemia que estamos viviendo".